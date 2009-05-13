У Севастополі викрито посадовцiв інституту

У Севастополі викрито посадових осіб інституту, котрі впродовж червня 2008-го – березня 2009-го в актах виконаних робіт з технічного обслуговування теплохода учбового закладу завищували їх вартість.

Посадовцi інституту завдали державі 214 тисяч гривень збиткiв, повідомляє прес-служба МВС України.

Роботи проводило закрите акціонерне товариство.

Прокуратурою Севастополя порушено справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 (зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення) Кримiнального кодексу України.