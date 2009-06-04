Шахрай з Севастополя незаконно отримав 31,5 га землі

У Севастополі член садівничого товариства незаконно отримав акт на право власності на земельну ділянку площею 31,5 га, чим завдав державі збитків на суму понад 38 млн. грн.

Як повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, ця особа підробила протокол загальних зборів членів садівничого товариства і в подальшому надала документ до райдержадміністрації для здійснення перереєстрації садівничого товариства на інше товариство.

Після цього член товариства незаконно отримав акт на право власності на ділянку.

Слідчим відділом одного з райвідділів міліції Севастополя порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).