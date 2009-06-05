У Керченській протоці з`явилася двокілометрова нафтова пляма

У південній частині Керченської протоки, в районі 471-ї якірної стоянки, виявлено поверхневе нафтове забруднення моря.

Розмір плями становить понад 2 кілометри в довжину та 0,5 км у ширину.

Джерело забруднення не встановлено.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, забруднення було помічено командою теплоходу ”Амур” (прапор Беліз).

Фахівці Азово-Чорноморської екологічної інспекції та представники загону морської охорони Державної прикордонної служби здійснили вихід на катері в район виявлення плями та відібрали проби морської води для проведення лабораторних досліджень.

Сьогодні порти Керчі розпочнуть роботи з ліквідації забруднення акваторії моря, зазначили в МНС.