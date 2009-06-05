СНБО вимагає від ЧФ Росії виконувати умови перебування в Україні

Чорноморський флот Російської Федерації, який базується в Криму, зобов`язаний виконувати умови перебування на території України, заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Владимир ОГРИЗКО.

Як повідомляє он-лайн газета «Новый Севастополь», 4 червня в Севастополі під керівництвом В.ОГРИЗКА пройшла міжвідомча нарада за участю керівників місцевих органів влади і силових структур, під час якої обговорювались питання виконання ЧФ РФ чинного законодавства України.

«На апарат РНБО України крім інших функцій покладено контроль за виконанням указів Президента України. У серпні минулого року було прийнято указ Президента України про контроль за переміщенням територією України військової техніки і особового складу російського Чорноморського флоту, за перетином ними нашого державного кордону», – сказав В.ОГРИЗКО.

«Ні про які додаткові санкції або обмеження не йдеться, – відзначив перший заступник секретаря РНБО України. – Йдеться про те, що російський Чорноморський флот, який перебуває на території України, зобов`язаний виконувати взяті на себе зобов`язання відповідно до Угоди 1997 року, а також відповідно до чинного українського законодавства. Указ Президента України є частиною чинного українського законодавства. І те, що сьогодні немає жодного офіційного звернення командування ЧФ РФ на переміщення військової техніки й особового складу, – порушення указу Президента України».

За його даними, під час чергового засідання спільної підкомісії з питань перебування ЧФ РФ на території України планується звернути увагу російської сторони на виконання своїх зобов`язань.

Як повідомляє видання, також В.ОГРИЗКО прокоментував інформацію про затримання співробітниками севастопольської міліції моряків ЧФ.

«Я на власні очі бачив, як багато російських військовослужбовців абсолютно вільно переміщається містом і ніхто їм у цьому не заважає. І поодинці, і групами, навіть чомусь бігом. Питання в іншому – чи мають ці військовослужбовці офіційний дозвіл на перебування на території України? Досі існує реальна загроза перебування на території України іноземців, які не пройшли паспортний або митний контроль. Я думаю, що для кожної держави важливо забезпечити безпеку своїх громадян, про що ми, власне, і піклуємося. Коли ви приїжджаєте на Київський вокзал Москви, будь-який російський міліціонер може підійти до вас і зажадати документи. Чому ж те саме не може відбуватися в Україні? Чому не можна переконатися, що ця людина перебуває в Україні на законних підставах? Це право і обов`язок кожної держави», – заявив перший заступник секретаря РНБО України.

Він наголосив, що йдеться не про обмеження переміщень російських військовослужбовців, а про дотримання моряками чинного українського законодавства.