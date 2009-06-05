У Держдумі Росії побачили провокацію в Севастополі

У Держдумі Росії називають провокацією дії севастопольської міліції стосовно військовослужбовців Чорноморського флоту РФ.

Про це кореспондентові УНІАН заявив заступник голови Державної думи РФ Олександр БАБАКОВ.

«Дії, що чиняться органами українського правопорядку стосовно військовослужбовців Чорноморського флоту РФ в Севастополі, можна кваліфікувати як провокацію, спрямовану на нагнітання негативної атмосфери в міждержавних відносинах», - сказав О.БАБАКОВ.

Він вважає, що подібні недружні кроки з боку силових структур України мають стати предметом найсерйознішого обговорення в двосторонньому форматі.

«Подібні дії представників української влади не відповідають духу співпраці двох країн», - наголосив О.БАБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Служба інформації та громадських зв`язків ЧФ РФ поширила заяву, в якій йшлося, що «останнім часом мають місце випадки, коли співробітники УМВС у місті Севастополі зупиняють військовослужбовців ЧФ, які переміщаються як пішим порядком, так і на транспортних засобах, що належать Чорноморському флоту, і піддають їх перевірці на предмет наявності при собі документів, що підтверджують законність перебування на території України».

За даними прес-служби ЧФ РФ, міліціонери посилаються на виконання ними указу Президента України, виданого в серпні 2008 року. При цьому, заявляють в ЧФ РФ, цей документ «не є складовою частиною законодавства України про свободу переміщень».

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Владимир ОГРИЗКО заявив, що ЧФ Росії, який базується в Криму, зобов`язаний виконувати умови перебування на території України, зазначивши, що «про жодні додаткові санкції або обмеження не йдеться».

5 червня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має наміру проводити масові перевірки документів у військовослужбовців ЧФ Росії діє згідно з указом Президента.