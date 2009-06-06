Затуліна не пустили, бо «сепаратистам в Україні не місце»
15:23, 06 червня 2009Крым
0 0
Позиція СБУ дуже жорстка
Директору інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ не дозволили вийти з літака в Сімферополі, оскільки досі діє заборона на його в`їзд в Україну.
Про це Українській правді повідомила прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
"Досі діє заборона на в`їзд Костянтина ЗАТУЛІНА в Україну, що підтверджено різними судами тричі", - заявила ОСТАПЕНКО.
"Позиція СБУ в цьому питанні дуже жорстка: незалежно від громадянства і посад сепаратистам і екстремістам немає місця в Україні", - наголосила ОСТАПЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter