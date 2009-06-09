Севастополь – це будинок Чорноморського флоту

Питання базування Чорноморського флоту і функціонування «Севморзаводу» будуть розглянуті з урахуванням обопільних інтересів України і Росії.

Про це після зустрічі з головою міської ради Севастополя Валерієм САРАТОВИМ заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН, повідомили у прес-службі Севастопольської міськради.

«Ми хочемо, щоб наш флот відчував себе тут комфортно, щоб люди, які служать на Чорноморському флоті Російської Федерації, розуміли, що Севастополь - це місце, де вони добре себе відчувають, а близько 20 тисяч севастопольців, які так чи інакше пов`язані з флотом, одержували певну користь від того, що флот знаходиться тут», - сказав Г.КАРАСІН.

Він відзначив, що всі проблеми, пов`язані з Севастополем, особливо розглядаються у РФ, «тому що це місто пов`язане з Росією не тільки Чорноморським флотом, воно з російською історією пов`язане». «Флот знаходиться тут не 10 років і не 20 років, він тут був утворений в 1783 році, тому це будинок нашого флоту, і в будинку має бути все добре, і севастопольці повинні одержувати матеріальні, духовні та інші хороші новини від того, що Чорноморський флот діє і живе в Севастополі», - сказав Г.КАРАСІН.

Севастополь разом з Г.КАРАСІНИМ відвідав посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН. «Чорноморський флот - це, перш за все, люди, які живуть у цьому місті, у них є проблеми і їх треба вирішувати спільно», - заявив він.

Як повідомлялося, на «Севморзаводі» накопичилася найбільша у місті заборгованість по виплаті зарплати. Власником підприємства є структури, пов`язані з російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРІШИНИМ.