54-метровий український прапор встановили на горі в Криму

Державний прапор площею 54 кв. м. закріпили співробітники Центру спеціальних операцій Служби безпеки України на висоті 600 метрів на одній з гір урочища Ласпі – Іліяс-Кая.

Як повідомили у прес-центрі відомства, таким чином СБУ приєдналась до Всеукраїнської громадської акції «Велич українського прапору».

Акція стартувала у Севастополі, пройде всіма містами країни і завершиться у Луганську 28 червня, в День Конституції України.

Захід, який має патріотично-просвітницький характер, ініційований активістами громадських неурядових організацій.