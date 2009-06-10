54-метровий український прапор встановили на горі в Криму
15:45, 10 червня 2009Крым
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От така спецоперація СБУ
Державний прапор площею 54 кв. м. закріпили співробітники Центру спеціальних операцій Служби безпеки України на висоті 600 метрів на одній з гір урочища Ласпі – Іліяс-Кая.
Як повідомили у прес-центрі відомства, таким чином СБУ приєдналась до Всеукраїнської громадської акції «Велич українського прапору».
Акція стартувала у Севастополі, пройде всіма містами країни і завершиться у Луганську 28 червня, в День Конституції України.
Захід, який має патріотично-просвітницький характер, ініційований активістами громадських неурядових організацій.
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