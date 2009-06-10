Українським солдатам даватимуть менше хліба, але більше м`яса?

Асоціація харчових підприємств “Армія” ініціює законодавчі зміни щодо організації харчування у Збройних силах, повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

“Норми харчування не переглядалися вже 10 років та не відповідають сучасним тенденціям розвитку українського війська”, – заявив виконавчий директор асоціації Іван СИКУНДА.

Сьогодні у Сімферополі пройшов збір представників підприємств, що надають послуги з організації харчування військовослужбовців України і входять до асоціації “Армія”.

На думку експертів, не можна погодитися, наприклад, з нинішнім поділом норм харчування для солдата строкової служби та курсанта військового закладу. “Це навіть певною мірою дискримінація. Адже фізіологічні потреби цих молодих людей однакові”, – вважає І.СИКУНДА.

Підприємці, які годують солдатів, пропонують зменшити добову норму хліба на одну особу із 850 до 500 грамів з її частковою заміною випічкою та печивом; ввести до норми макаронні вироби лише вищого ґатунку; чітко визначити, скільки і яких круп подавати на солдатський стіл упродовж тижня; збільшити добову норму м’яса на 100-150 грамів; додавати до овочевих закусок на обід ковбасні вироби та сало. “І не тому, що це українська звичка. Вченими доведено, що саме у цьому продукті є незамінні амінокислоти, необхідні для розвитку молодого організму”, – зауважив І.СИКУНДА.

На початку року три потужних підприємства, які нині працюють на ринку надання Збройним силам послуг з організації харчування, об’єдналися в Асоціацію харчових підприємств “Армія”. Це – компанія “Артек-Союз”, яка організовує харчування 13360 військовослужбовців, підприємство “Мезон-К”, на продовольчому забезпеченні якого знаходиться 11400 військовослужбовців та підприємство “Укрпродакорд-ОР”, яке організовує харчування 4200 військових.