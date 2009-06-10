Україна і Росія погодили порядок інвентаризації земель ЧФ

Україна і Росія погодили порядок оформлення результатів інвентаризації земельних ділянок Чорноморського флоту.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України за результатами сьомого засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України Українсько-російської міждержавної комісії, яке відбулося сьогодні в Києві.

“Сторони погодили алгоритм поетапного оформлення результатів інвентаризації земельних ділянок ЧФ РФ та домовилися скорегувати часові рамки її проведення, затверджені на попередньому засіданні Підкомісії”, - зазначається у повідомленні.

На засіданні була заслухана доповідь представників спеціальної тимчасової групи з аналізом правового статусу українських об’єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства, які продовжують використовуватися ЧФ РФ.

Сторони продовжили обговорення проекту угоди з питань юрисдикції та надання правової допомоги у кримінальних справах на період перебування ЧФ РФ на території України.

Російська сторона повідомила про неможливість врегулювання питання „подвійного громадянства” окремих категорій військовослужбовців ЧФ та членів їхніх сімей шляхом укладення відповідного двостороннього договору з Україною.

Керівники делегацій підтвердили завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для підписання Протоколу між міністерствами оборони України та Російської Федерації про надання інформації про загальну чисельність особового складу та основних озброєнь ЧФ РФ, які знаходяться на території України, а також предметно обговорили можливі шляхи правового врегулювання дій сторін у випадку кризових ситуацій, пов’язаних з використанням ЧФ РФ з території України.

Делегації України та Росії на засіданні очолювали виконуючий обов’язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО та статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій КАРАСІН.