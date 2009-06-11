Куніцин: ЗМІ роздули ситуацію з перевірками документів моряків ЧФ

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що ситуацію з перевірками документів військовослужбовців Чорноморського флоту Росії здебільшого було роздуто в пресі, ніж вона насправді мала місце.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив під час зустрічі в Севастополі з делегацією Москви, очолюваної головою Московської міської Думи Володимиром ПЛАТОНОВИМ, яка прибула для участі в засіданні Міжнародної асоціації міст (МАМ).

За словами голови виконавчої влади Севастополя, «зараз багато ходить різної інформації на предмет паспортних перевірок з Чорноморського флоту РФ». Водночас, відзначив він, «є щось на кшталт наносних речей, які відбуваються у великій політиці, а є речі, які відбуваються тут, у місті. І я вважаю, що у нас тут жодних проблем не існує. Ситуацію з перевіркою документів військовослужбовців ЧФ РФ роздули в пресі».

Разом з тим, як наголосив С.КУЦІНИН, «якщо аналізувати ситуацію, то існує міграційне законодавство і так далі. Тобто, до Росії приїжджаєш - 90 днів. Більш як 90 днів перебуваєш – повинен... І так далі».

С.КУНІЦИН відзначив, що начальник УМВС України в місті Севастополі повідомив йому, «що ніякої радикалізації не відбулося». За його словами, коли провели заходи, з`ясувалося, що багато військовослужбовців ходили без військових документів.

«Ви знаєте, ще за радянських часів йшов солдат, і у нього мала бути записка про звільнення і так далі. Почали перевіряти, і багато військовослужбовців прийшли до міграційної служби, врегулювали ці справи, і навели порядок», - сказав керівник міста.

Як запевнив С.КУНІЦИН, у відносинах між керівництвом міста і командуванням російського ЧФ «слава Богу, взаєморозуміння, взаємодія, і я не бачу підстав, аби були тут якісь непорозуміння».