Усі готелі й пансіонати Севастополя готові до літнього сезону

Усі готелі, туристичні бази й пансіонати Севастополя готові до літнього сезону і вже практично заповнені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив завідуючий сектором туризму Управління культури та туризму міської державної адміністрації Сергій БАЛАНДЮК на круглому столі «Партнерство влади та бізнесу в рамках підготовки й проведення курортного сезону 2009 року».

За твердженням чиновника, «туристи до нас поїхали, ми бачимо заповнюваність». Він висловив надію, що розпочатий літній сезон буде вдалим, і оптимізму в даному відношенні, за його словами, додає та обставина, що «місто впродовж 7 років не має спаду за статистичними показниками».

С.БАЛАНДЮК підкреслив, що «останнім часом відбулися значні зміни в туристичній, рекреаційній сферах міста, оскільки з`явилися нові сучасні готелі, про які багато хто вже знає». Проте, зазначив він, «поява міні-готелів на базі садово-городницьких товариств, у кооперативах носить безсистемний характер, і згодом викликає безліч проблем у легалізації їх роботи».

Завідуючий сектором додав, що згідно з розпорядженням голови міської адміністрації, «зараз у всіх районних адміністраціях складаються списки всіх міні-готелів, що знаходяться на цих садівничих територіях, і я думаю, що до осені ми зберемо всіх власників в одному залі, й запропонуємо схему, за якою необхідно працювати. Оскільки йдемо до Європи, і в цьому плані треба розвиватися».

Як повідомила у свою чергу заступник голови міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР, за попередньою інформацією, таких міні-готелів у місті налічується близько 800.