У Криму на п`ятницю й суботу оголошено штормове попередження

Штормове попередження оголошено в Криму на п`ятницю й суботу в зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов, повідомили в прес-службі кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

«12 й 13 червня на території кримської автономії очікуються сильний дощ, місцями град, гроза, шквальний вітер до 15-20 метрів за секунду», - йдеться в повідомленні.

Інформацію про штормове попередження направлено головам районних і міських державних адміністрацій, керівникам аварійних і комунальних служб регіону.

МНС нагадує: в разі виникнення НС потрібно телефонувати 101.