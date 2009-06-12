Справу сина депутата, що збив байкершу, передали до прокуратури
Повiдомлення вiд людей Луценка
Кримінальну справу, порушену за фактами хуліганства та дорожньо-транспортної пригоди за участі сина депутата Сiмферопольської мiськради Віталія ФАЙНГОЛЬДА, внаслідок якої загинула дівчина-байкер, направлено до прокуратури Криму для затвердження обвинувального висновку.
Про це повiдомив Департамент зв`язків з громадськістю МВС України.
16 вересня 2008 року у Сімферополі сталося зіткнення автомобіля "Бентлі" під керуванням ФАЙНГОЛЬДА з мотоциклом. Внаслідок потужного удару загинула 25-річна дівчина-байкер Ганна Мішуткіна.
За цим фактом відділом з розслідування ДТП слідчого управління ГУ МВС України в Криму було порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами) Кримiнального кодексу.
У кінці січня порушено ще одну кримінальну справу стосовно В.ФАЙНГОЛЬДА за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство). Ці дії сталися у 2002 році.
Незабаром справи було об`єднано в одне провадження.