Справу сина депутата, що збив байкершу, передали до прокуратури

Кримінальну справу, порушену за фактами хуліганства та дорожньо-транспортної пригоди за участі сина депутата Сiмферопольської мiськради Віталія ФАЙНГОЛЬДА, внаслідок якої загинула дівчина-байкер, направлено до прокуратури Криму для затвердження обвинувального висновку.

Про це повiдомив Департамент зв`язків з громадськістю МВС України.

16 вересня 2008 року у Сімферополі сталося зіткнення автомобіля "Бентлі" під керуванням ФАЙНГОЛЬДА з мотоциклом. Внаслідок потужного удару загинула 25-річна дівчина-байкер Ганна Мішуткіна.

За цим фактом відділом з розслідування ДТП слідчого управління ГУ МВС України в Криму було порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами) Кримiнального кодексу.

У кінці січня порушено ще одну кримінальну справу стосовно В.ФАЙНГОЛЬДА за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство). Ці дії сталися у 2002 році.

Незабаром справи було об`єднано в одне провадження.