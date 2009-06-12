48 контрабандних страусенят їхали у поїзді «Сімферополь-Свердловськ»
16:30, 12 червня 2009Крым
0 0
Птахів вилучили у громадянки Росії
48 страусенят виявили прикордонники у потягу «Сімферополь - Свердловськ» в пункті пропуску «Червона Могила» в Луганській області.
Як повідомили у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, власницею птахів виявилась працівниця вагону-ресторана, громадянка Російської Федерації. Вона планувала продати страусенят закордонному фермеру.
Птахів передали у ветеринарно-карантинну службу.
Попередня сума оцінки контрабанди – понад 35 тис. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter