Фестиваль «Велике російське слово» має стати всеукраїнським і відбуватися у всіх регіонах країни, де вважають, що російська мова повинна бути другою державною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ.

«Цього року Севастополь уперше взяв участь у фестивалі, низка заходів відбулися в нашому місті, а наступного року ми піднімемо звучання цього фестивалю на ще вищий рівень», - сказав він.

На думку В.САРАТОВА, фестиваль, який відбувається поки що тільки в Криму та Севастополі, потрібно поширити на регіони України, оскільки «він має серйозний гуманітарний сенс». «В Україні проживають 12,5 млн. осіб, які вважають себе росіянами, тому правильніше проводити фестиваль більш широкомасштабно, охоплюючи всі регіони України», - сказав голова міськради.

Як стверджує В.САРАТОВ, бажання провести фестиваль у себе вже виявили Одеська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Полтавська, Донецька та Дніпропетровська області.

Як повідомляв УНІАН, основні заходи фестивалю відбулися 6-8 червня, спеціально до 210-ї річниці з дня народження Олександра Пушкіна. У Севастополі в рамках фестивалю відбулися Пушкінські читання та виступи фольклорних колективів.