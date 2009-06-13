Поблизу Севастополя шукають двох хлопців, які каталися на човні по озеру.

Як повідомили у прес-службі МНС, 5 молодих людей з 10 червня відпочивали біля ставка села Алсу в 17 кілометрах на південь від Севастополя. 11 червня двоє 20-річних хлопців вирушили на човні на прогулянку по ставку і не повернулися. За кілька годин їхні друзі звернулися із заявою до міліції.

Пошук ведуть рятувальники МНС, працівники бази відпочинку «Алсу» та місцеві жителі.

Знайдено гумовий човен, а посеред водойми – 2 весла.