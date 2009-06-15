Севастополь спростовує інформацію про парад Чорноморського флоту

Влада Севастополя спростовує поширену російськими ЗМІ інформацію про те, що в день міста проводився морський парад за участю кораблів Чорноморського флоту.

Як сказано в повідомленні відділу у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, 14 червня 2009 року парад не планувався і не проводився.

Міськадміністрація акцентує: морські паради в Севастополі проводяться в День Військово-Морських сил України і в день Чорноморського флоту РФ, парад переможців і проходження військ Севастопольського гарнізону проводяться щороку 9 травня, і присвячені Дню звільнення Севастополя від німецько-фашистських загарбників і Дню Перемоги.

Голова міської адміністрації Сергій КУНІЦИН сьогодні на брифінгу для журналістів також висловив здивування з приводу інформації про нібито морський парад, який проводився в День міста.