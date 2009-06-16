Тимошенко: Ющенко на виборах буде технічним кандидатом Яценюка

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на чергових виборах Президента України нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО буде виконувати роль технічного кандидата лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, який, у свою чергу, буде технічним кандидатом глави Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у понеділок ввечері у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Сьогодні у країні склалася певна трійця при поході на президентську кампанію. І там є своя специфіка. ЮЩЕНКО є технічним кандидатом у ЯЦЕНЮКА. Його завдання – збивати мене з ранку до вечора, публічно, красиво, професійно, з запрошенням засобів масової інформації. ЯЦЕНЮК – технічний кандидат у ЯНУКОВИЧА. Його завдання – у Західній і Центральній Україні забрати у мене все, що можна. А ЯНУКОВИЧ – це той, хто йде і буде справді змагатися зі мною. А що саме цікаве – у них на трьох один штаб. Такого ще не було. Завжди витрачалися хоча б на три штаби. Зараз один. Цей штаб, по суті, в кулуарах очолює пан ФІРТАШ, який сьогодні є дуже специфічною фігурою в Україні», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єра, об’єднаний виборчий штаб очолює «той пан ФІРТАШ, у якого вдалося із газових сховищ України забрати 11 млрд. кубічних метрів газу – це 5 млрд. доларів, які йому не належать».

Голова уряду заявила, що планує вибудовувати свою виборчу кампанію не за рахунок обіцянок. «Я під час цієї виборчої кампанії планую звітувати, а не обіцяти. Я буду проходити по кожному пункту і розповідати, що зроблено і що зараз робиться. Про майбутнє ми будемо говорити тоді, коли ця президентська кампанія завершиться», – сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала виборців більш прискіпливо ставитися до передвиборчих обіцянок кандидатів у президенти. «Кожна виборча кампанія має на меті щось пообіцяти людям, а потім прийти і намагатися це втілювати в життя. Безумовно, всі будуть розповідати, як вони гарно подолають кризу після того, як прийдуть до влади. Але що їм сьогодні заважає подати законопроект, подати зміни до бюджету, що їм сьогодні заважає запропонувати ті чи інші заходи уряду? Я не маю жодного законопроекту від них. Не маю жодної пропозиції, і не маю жодних достойних коригувань до антикризової програми, яку ми поклали до Верховної Ради. Тому я переконана, що вам всі будуть розповідати, які вони класні антикризові менеджери. Але їх просто запитайте: що вони зробили сьогодні? Вони всі сидять в парламенті, вони всі мають реальні важелі впливу на ситуацію», – підкреслила прем’єр.

«Президентська кампанія буде дуже цікавою, тому що те, що ви бачите по каналам телебачення, зовсім не відповідає всім кулуарним розстановкам, які є», – резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.