У Севастополі борги із зарплати перевалили за 6 мільйонів

У Севастополі з початку року борги із зарплати виросли на 1 млн. 602 тис. грн. і становлять 6 млн. 229 тис. грн.

Про це повідомляє відділ у справах преси й інформації Севастопольської міської державної адміністрації.

На засіданні міської спеціальної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з виплат зарплат, страхових внесків до Пенсійного фонду і обов`язкових платежів до державних і місцевих бюджетів наголошувалося, що борги із зарплати мають 19 підприємств міста, і найбільші у ВАТ «Севастопольський морський завод».

Як наголосив заступник керівника міськадміністрації Ірина ЦОКУР, ні нові керівники «Севморзаводу», ні керівництво деяких інших підприємств «практично нічого не роблять, щоб налагодити виробництво, більше того, свідомо згортають його, щоб звільнити землі під нові проекти».

І.ЦОКУР закликала керівників підприємств-боржників до 24 червня скласти план погашення заборгованості із зарплати і підготувати звіт на засідання міського Антикризового комітету.