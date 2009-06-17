Об`єкти водоканалу Севастополя відключили від енергопостачання

«Севастопольенерго» відсьогодні через борги знову відключило від енергопостачання 11 об`єктів «Севміськводоканалу» і попередило про свій намір з 22 червня знеструмити гідровузли.

Як передає кореспондент УНІАН, голова правління «Севастопольенерго» Володимир МИРГОРОДСЬКИЙ під час сьогоднішнього брифінгу для журналістів наголосив, що компанія вважає за необхідне сповістити громадськість про критичну ситуацію, в якій опинилося підприємство «через хронічні неплатежі за спожиту електроенергію комунальними підприємствами міста, зокрема, МКП «Севміськводоканал».

Він відзначив, що відсьогодні від електропостачання вже відключена друга черга об`єктів «Севміськводоканалу» — підстанції, що підкачують воду на вищі поверхи (будинків), а 22 червня, у разі відсутності адекватної реакції з погашення заборгованості, буде відключена й третя черга об`єктів, тобто, гідровузли, окрім третього гідровузла, на яку розповсюджується екологічна броня.

За інформацією В.МИРГОРОДСЬКОГО, станом на 17 червня, борг «Севміськводоканалу» за спожиту електроенергію становить 5,2 млн. грн.

Він додав, що частка спожитої електроенергії комунальними підприємствами міста у загальному корисному відпуску становить 17,5% (зокрема МКП «Севміськводоканал» - близько 8%), тому стан їх розрахунків значно впливає на можливість забезпечення 100-процентних розрахунків з ДП «Енергоринок».

«Для забезпечення безперебійного енергопостачання споживачів ми в повному обсягу і в строк виконуємо умови договору купівлі-продажу з Державним підприємством «Енергоринок», проте нарощування боргів комунальних підприємств змушує нашу компанію постійно залучати кредитні ресурси і ставить нас на грань фінансового краху», — сказав керівник компанії.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ також повідомив, що компанія неодноразово зверталася до керівників міської держадміністрації і міськради Севастополя з проханням допомогти знайти ресурси для швидкого погашення боргу, вела діалог з директорами МКП «Севміськводоканал» і КП «Севтеплоенерго», проте у відповідь одержувала лише прохання про відстрочення з графіками реструктуризації оплати заборгованості, які затверджувалися, але все одно не виконувалися боржниками.

Він також нагадав, що 19 травня депутати ухвалили рішення дозволити комунальним підприємствам залучити кредитні кошти для погашення боргів за спожиту електроенергію, проте відтоді минув місяць, а заборгованість так і не погашено.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня внаслідок заборгованості перед енергопоставляючою компанією від електроенергії було відключено деякі об`єкти «Севтеплоенерго» і «Севміськводоканалу». 20 травня їх електропостачання було відновлено, рішення про підключення об`єктів було ухвалено одразу після рішення сесії міськради про дозвіл на кредитування підприємств-боржників.

1 червня виконуючий обов`язки голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН заявив, що борги «Севтеплоенерго» і «Севміськводоканалу» перед ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» буде погашено до 4 червня.