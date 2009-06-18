Україна і Росія продовжать ділити моря восени

Черговий раунд переговорів між Україною та Росією про розмежування Азовського й Чорного морів пройде в жовтні в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він нагадав, що 16-17 червня в Москві відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації з питання розмежування Азовського й Чорного морів і Керченської протоки.

«Сторони продовжили узгодження варіантів відбору початкових даних для розрахунку довжини узбережжя Росії та України в Азовському морі. Цей розрахунок враховуватиметься при визначенні лінії проходження державного кордону в даній акваторії», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, делегації підтвердили свої позиції щодо врегулювання питань, що стосуються Керченської протоки, а також розмежування територіальних морів, континентального шельфу й виняткових економічних зон РФ і України в Чорному морі.

Як повідомляв УНІАН, українську делегацію на переговорах очолював Посол із особливих доручень МЗС України Віктор КИРИК, російську – Посол із особливих доручень МЗС РФ Олександр ГОЛОВІН.