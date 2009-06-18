Лідер «Братства» обіцяє зробити Крим непридатним для життя

Лідер кількох провокаційних проектів у вітчизняній політиці Дмитро Корчинський вважає, що Росія намагатиметься забрати Крим у України.

"Ми цілком усвідомлюємо, що незабаром буде війна в Криму, і українське суспільство має мобілізувати внутрішні сили для цього протистояння", – сказав лідер партії "Братство" в інтерв`ю УНІАН.

За його словами, "Росія сьогодні вкладає великі гроші в сепаратизм, у сепаратистські проекти, у сепаратистські ЗМІ, в антиукраїнську істерію не тому, що їй нікуди вкладати гроші", а тому що "вона хоче відторгнути" від України територію.

"Росії дуже потрібен кримський проект… Заволодіння Кримом – це проект, який здатен мобілізувати російського виборця і об’єднати російську еліту на десятиліття. Усе, що ми знаємо про політику Росії, про політику Росії щодо України, свідчить, що Крим у нас хочуть забрати", – сказав Корчинський.

Він заявив, що його сила постарається, "аби Крим, якщо його забере Росія, став непридатним для життя".

На запитання, як він це бачить, Корчинський відповів "за звичайною методикою". "Наприклад, як “Хамас” намагається зробити непридатними для життя місця, зайняті єврейськими поселенцями. Ще один приклад – "Хезболла". Ця громадська організація виграла війну в Ізраїлю. Це свідчить, що насправді громадські організації здатні ефективно протистояти державам. Тож ми повинні мавпувати "Хезболлу". "Братство" має стати такою собі православною "Хезболлою", – сказав він.

"Якщо в нас відбиратимуть Крим, то, безумовно, будуть і терористичні атаки", – додав Корчинський.