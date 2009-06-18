Бізнесменів примусили виплатити півмільйона лісовтрат

Фірма, яка три роки тому отримала 4 гектара землі під Алуштою для будівництва пансіонату, лише після прокурорського втручання виплатила до бюджету 478 тисяч гривень втрат лісогосподарського виробництва.

"Підприємство одержало 4 гектари ще в 2006 році. Згідно із законом протягом двох місяців бізнесмени повинні були відшкодувати лісовтрати, однак зовсім не поспішали це зробити", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Зважаючи на порушення вимог закону Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура внесла припис: негайно відшкодувати гроші.