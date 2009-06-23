Останки 336 радянських воїнів перезаховали в Криму

Останки 336 воїнів 276-го стрілецького полку внутрішніх військ НКВС СРСР, які загибли в роки Великої Вітчизняної війни під час оборони керченського плацдарму, перезаховали на Ак-Монайських висотах у Криму.

Як повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА, священики Сімферопольської і Кримської єпархії провели панахиду за загиблими. Їх пам`ять вшанували хвилиною мовчання. Після цього до могил поклали вінки і квіти.

У церемонії взяли участь керівники Криму і громадськість.

З 2007 року в автономії працює прийнята Верховною радою Криму програма «Знайти солдата». Пошук і перезаховання останків воїнів здійснює Республіканський добродійний фонд «Південь» за рахунок фінансування з кримського бюджету.