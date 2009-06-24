На пляжі в Криму знову знайшли міну

У Криму піротехніки проводять роботи зі знищення знайденої на дикому пляжі в селі Молочне морської міни вагою понад півтонни.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, міну виявили 22 червня за 15 метрів від знайденої 16 червня міни.

«Вага міни зразка 1908 року становить 592 кг, а безпосередньо вага вибухової речовини - близько 115 кг», - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня піротехніки знищили знайдену 16 червня донну міну часів Великої Вітчизняної війни, яка містила близько 240 кг вибухової речовини. В момент вибуху піднявся стовп води вище 10-поверхового будинку, були евакуйовані люди, які відпочивали в прибережній зоні.

Щоб уникнути нещасних випадків начальник Головного управління МНС у Криму Олександр МАЗІЛІН доручив обстежувати пляжну територію в районі сіла Молочне.