Феодосія зазиває на фестиваль повітроплавців

Міжнародний фестиваль «Повітряне братерство-2009» і Кубок України по повітроплаванню пройдуть у Феодосії 2-5 липня.

Як повідомила головний фахівець по зв`язкам із ЗМІ виконкому міської ради Феодосії Ганна ТРОФІМОВА, цього року проведення фестивалю було під питанням через тяжке економічне становище.

«Все ж ми знайшли джерела, і тепер це питання вирішене. Місто має прекрасні умови, необхідні для польотів, і є меккою цього спорту», - відзначив мер Феодосії Олександр БАРТЕНЄВ.

На сьогодні заявки на участь у фестивалі подали 12 команд з різних країн. Пілоти змагатимуться на льотному полі Кара-Гоз біля Феодосії.