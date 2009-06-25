Феодосія зазиває на фестиваль повітроплавців

17:44, 25 червня 2009
Крым
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Гроші таки знайшли

Міжнародний фестиваль «Повітряне братерство-2009» і Кубок України по повітроплаванню пройдуть у Феодосії 2-5 липня.  

Як повідомила головний фахівець по зв`язкам із ЗМІ виконкому міської ради Феодосії Ганна ТРОФІМОВА, цього року проведення фестивалю було під питанням через тяжке економічне становище. 

«Все ж ми знайшли джерела, і тепер це питання вирішене. Місто має прекрасні умови, необхідні для польотів, і є меккою цього спорту», - відзначив мер Феодосії Олександр БАРТЕНЄВ. 

На сьогодні заявки на участь у фестивалі подали 12 команд з різних країн. Пілоти змагатимуться на льотному полі Кара-Гоз біля Феодосії.

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