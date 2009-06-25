Росія приступила до створення пункту базування ЧФ в Абхазії

Росія приступила до створення пункту базування Чорноморського флоту в Очамчире в Абхазії, роботи продовжаться протягом двох-трьох років.

Про це сьогодні повідомив ІТАР-ТАСС головнокомандуючий військово-морським флотом Росії адмірал Володимир Висоцький.

За його словами, "нічого великого там базуватися не буде".

"Маємо намір розмістити там окремі тактичні групи, - сказав Висоцький. - Роботи вже ведуться і продовжаться протягом двох-трьох років".

"Йде тактичне опрацювання питання", - додав головком.

У січні в Головному штабі ВМФ Росії повідомили, що "пункт базування в Очамчире використовуватиметься з врахуванням загрози диверсій і терактів з боку грузинських спецслужб, яку не можна виключати".

У жовтні 2008 року глава МЗС Абхазії Сергій Шамба запропонував Росії створити в Очамчире базу ЧФ. До вересня 1996 року там базувалася Червонопрапорна бригада морських частин прикордонних військ КДБ СРСР, яка потім була передислокована в Каспійськ /Дагестан/.