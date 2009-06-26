Росіянина знайдено мертвим в Азовському морі в Криму
10:30, 26 червня 2009Крым
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Та про інші події на воді
Тіло росіянина знайдено на поверхні Азовського моря на сході Криму.
Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про виявлення загиблого надійшла до рятувальників напередодні.
Тіло чоловіка знаходилося в морі, за 50 метрів від берега. «Причина смерті встановлюється», - зазначили в МНС.
Рятувальники повідомляють також про інші події на воді. За минулу добу в автономії врятовано троє людей. У Сакському районі Криму двох людей на надувному матраці понесло в море на відстань 1,6 км від берега, в Ленінському районі людину - на відстань 1-го км.
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