Росіянина знайдено мертвим в Азовському морі в Криму

Тіло росіянина знайдено на поверхні Азовського моря на сході Криму.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про виявлення загиблого надійшла до рятувальників напередодні.

Тіло чоловіка знаходилося в морі, за 50 метрів від берега. «Причина смерті встановлюється», - зазначили в МНС.

Рятувальники повідомляють також про інші події на воді. За минулу добу в автономії врятовано троє людей. У Сакському районі Криму двох людей на надувному матраці понесло в море на відстань 1,6 км від берега, в Ленінському районі людину - на відстань 1-го км.