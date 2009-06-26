Депутату з Севастополя через хабарництво світить 12 років в`язниці

Затриманому під час одержання 55 тисяч доларів хабара депутату міської ради Севастополя від Партії регіонів Сергію СМОЛЬЯНІНОВУ загрожує позбавлення волі строком на 12 років.

За інформацією прес-центру прокуратури Севастополя, стосовно депутата порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч. З Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.

24 червня співробітники СБУ затримали СМОЛЬЯНІНОВА після одержання грошей за сприяння у відведенні земельної ділянки площею 4 га. Слідство веде прокуратура Севастополя.