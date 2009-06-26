Кримськотатарський народ хоче стійкої демократії в Україні

Розвиток кримськотатарського народу може бути забезпечений лише в умовах стійкої демократії в українській державі, заявив президент Світового конгресу кримських татар, перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Маркусом ВУКЕТИЧЕМ.

«Збереження і розвиток кримськотатарського народу може бути забезпечене лише в умовах стійкої демократії. Звідси і наше (кримських татар) прагнення сприяти подальшій інтеграції України до європейських і євроатлантичних структур», - цитує Р.ЧУБАРОВА прес-служба Меджлісу.

Разом з тим, зазначає Р.ЧУБАРОВ, такий підхід не означає, що Меджліс говорить своїм партнерам - представникам українського політикуму «лише те, що їм було б приємно чути».

При цьому в Меджлісі категорично відкидають «дії, які в умовах внутрішньої нестабільності в Україні можуть посилити політичні сили, що прагнуть реваншу за розвал Радянського Союзу».