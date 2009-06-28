Аквалангіст загинув в Азовському морі
13:20, 28 червня 2009Крым
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З початку року потонули 654 людини
Аквалангіст, 1977 року народження, потонув в Азовському морі в Криму.
Його тіло було знайдене та вилучене з води поблизу селища Осовіно Ленінського району автономії фахівцями Керченського морського координаційного аварійно-рятувального центру Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Аквалангіст напередодні занурювався у воду поблизу бази відпочинку «Скеля», повідомили у прес-службі МНС.
Всього, за даними міністерства, з початку 2009 року в Україні потонули 654 людини, з них - 83 дитини.
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