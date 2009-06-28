Аквалангіст загинув в Азовському морі

Аквалангіст, 1977 року народження, потонув в Азовському морі в Криму.

Його тіло було знайдене та вилучене з води поблизу селища Осовіно Ленінського району автономії фахівцями Керченського морського координаційного аварійно-рятувального центру Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Аквалангіст напередодні занурювався у воду поблизу бази відпочинку «Скеля», повідомили у прес-службі МНС.

Всього, за даними міністерства, з початку 2009 року в Україні потонули 654 людини, з них - 83 дитини.