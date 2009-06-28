Моряки України та Росії поклали квіти до Шевченка у Севастополі

У Севастополі сьогодні з нагоди Дня Конституції України відбулося урочисте поклали квіти до пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку.

Як передає кореспондент УНІАН, в покладанні взяли участь представники керівництва міської державної адміністрації і міської ради, командування Військово-Морських Сил України, Чорноморського флоту Російської Федерації, Українського реєстрового козацтва, ветеранська громадськість. Ряд активістів міських організацій політичних партій тримали в руках партійні прапори та державний прапор України. Найбільше на заході було прапорів Блоку Юлії Тимошенко.

Командувач ВМС України адмірал Ігор ТЕНЮХ в інтерв’ю журналістам зазначив, що День Конституції України - «це величне свято для нашої держави і кожного українського громадянина, і є ще свідченням того, що Україна йде прямим кроком вперед до європейської співдружності держав».

Згідно з планом святкових заходів, у місті також пройшли загальноміське урочисте зібрання і святковий концерт, урочисті лінійки в школах. Вчора над будинком УМВС України у місті Севастополі вперше, в присутності всього колективу управління, було піднято Державний прапор України.

Сьогодні на мешканців і гостей міста очікує також святковий феєрверк.