У міськради Севастополя просять антинаркоманську програму

Розробити цільову програму протидії зростанню наркоманії і поширенню наркотиків серед молоді рекомендували міській раді Севастополя учасники громадських слухань.

500 жителів Севастополя, лікарі, представники громадських організацій і правоохоронних органів взяли участь у слуханнях ”Місто проти наркотиків”, передає кореспондент УНІАН.

Крім того, представницькому органу влади Севастополя запропоновано виступити ініціатором створення Асоціації ”Міста Криму без наркотиків”.

Учасники слухань також прийняли рішення звернутися в Сімферопольську і Кримську єпархію Української православної церкви Московського патріархату з пропозицією створити на базі православних парафій Севастопольської благочинності одного або кількох реабілітаційних центрів для наркозалежних.