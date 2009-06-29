Ющенка чекають у Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наприкінці тижня може відвідати з робочим візитом Феодосію, повідомляє сьогодні газета «Кафа».

За даними видання, головна мета візиту – огляд заводу «Море».

Минулої п`ятниці на сесії міськради мер Феодосії Олександр БАРТЕНЄВ повідомив, що Президент може відвідати Феодосію 4 липня.

«Він з`їздить на завод «Море», – відзначив БАРТЕНЄВ. – Віктор Тарасович (прем`єр Криму ПЛАКИДА) сказав, що можна буде (також) обговорити проблеми водопостачання Криму і міста».