На горі Аю-Даг горів ліс
14:00, 29 червня 2009Крым
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Розповсюдження пожежі немає
Лісова підстилка горіла на горі Аю-Даг на Південному березі Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про займання надійшла до рятувальників напередодні вранці.
До місця пожежі направили 73 осіб - співробітників МНС і лісового господарства, представників добровільного формування кримського козацтва, два пожежників автомобіля і вертоліт Мі-2.
«На 07.00 сьогоднішнього дня площа пожежі становить близько 1,5 га, - говориться в повідомленні. - Розповсюдження пожежі немає».
Сили МНС переведено в резерв. На місці події залишилися співробітники лісгоспу.
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