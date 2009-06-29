На горі Аю-Даг горів ліс

Лісова підстилка горіла на горі Аю-Даг на Південному березі Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про займання надійшла до рятувальників напередодні вранці.

До місця пожежі направили 73 осіб - співробітників МНС і лісового господарства, представників добровільного формування кримського козацтва, два пожежників автомобіля і вертоліт Мі-2.

«На 07.00 сьогоднішнього дня площа пожежі становить близько 1,5 га, - говориться в повідомленні. - Розповсюдження пожежі немає».

Сили МНС переведено в резерв. На місці події залишилися співробітники лісгоспу.