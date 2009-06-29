4 чоловіків загинули на воді в Криму

Четверо чоловіків знайдено в неділю мертвими на воді в Криму. Ведуться пошуки ще одного чоловіка, повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму.

На пляжі в смт Новоозерне біля Євпаторії в морі на відстані п`яти метрів від берега знайдено тіло чоловіка, 1941 року народження. Попередній діагноз – втоплення.

На пляжі в смт Приморський неподалік від Феодосії в морі виявлено тіло чоловіка, 1957 року народження. «За словами сина, у батька стався серцевий напад», – повідомили в МНС.

У Чорноморському районі автономії у воді загинув чоловік, 1958 року народження. Попередня причина смерті – зупинка серця.

У Первомайському районі в каналі знайдено тіло чоловіка, 1971 року народження. Попередня причина смерті – втоплення.

Тим часом, в районі мису Прибійний у Західному Криму ведуться пошуки нирця з Харкова, 1965 року народження. Напередодні увечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що чоловік, який занурився з аквалангом, «не повертається впродовж 3,5 годин».

«Обстежено підводну частину акваторії в радіусі 450 метрів, поверхню води в радіусі 1,5 кілометрів, берегову лінію на відстані 3 кілометрів на захід від мису Прибійний. Пошукові роботи о 22.00 неділі припинено, позитивних результатів не дали», – говориться в повідомленні. Пошук харків`янина буде продовжено сьогодні.