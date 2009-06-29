У Криму затримали росіянина-злодія

В одному з селищ Криму затримано громадянина Російської Федерації, який скоїв численні крадіжки мобільних телефонів.

"Попередньо встановлено, що він упродовж двох останніх місяців скоїв численні крадіжки мобільних телефонів у місцевих жителів", - інформує сьогодні прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Росіянина затримали у результаті оперативно-розшукових заходів.

Інші подробиці МВС не повідомляє.