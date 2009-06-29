У Криму затримали росіянина-злодія
14:23, 29 червня 2009Крым
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Спеціалізувався на мобілках
В одному з селищ Криму затримано громадянина Російської Федерації, який скоїв численні крадіжки мобільних телефонів.
"Попередньо встановлено, що він упродовж двох останніх місяців скоїв численні крадіжки мобільних телефонів у місцевих жителів", - інформує сьогодні прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Росіянина затримали у результаті оперативно-розшукових заходів.
Інші подробиці МВС не повідомляє.
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