Фестиваль «Земля. Театр. Діти» пройде в липні в Євпатрії

XIV Міжнародний фестиваль «Земля. Театр. Діти» пройде з 1 по 7 липня в Євпатрії.

Тема нинішнього фестивалю – «Карнавали всієї планети», повідомляє Міжнародний дитячий центр-комплекс «Золотий ключик» (Євпаторія).

«По всьому світу існують веселі празникі під назвою карнавал. Кожен з них по-своєму красивий і незабутній, будь він бразільським, іспанським або китайським. Але що буде, якщо об`єднати між собою карнавали всієї планети? Такий експеримент ми вирішили поставити цього року», – говорять організатори.

Свої роботи представлять колективи з різних міст Росії, України, а також Литви.

Почнеться свято 1 липня з ходи вулицями міста.

2 липня пройде «Свято повітряних кульок». Його апофеозом стане запуск гірлянди з куль з бажаннями учасників.

3 липня буде організована вечірка «Афродіта-party». Представники чоловічої статі битимуться за серце прекрасної богині.

4 липня відбудеться «Ніч вогнів» – вечір пам`яті людей мистецтва, що пішли з життя. «Ми пригадаємо засновника центру і фестивалю Олега Пермякова, головного художника театру, актора і режисера Бориса Завальнюка, хореографа Ганну Трапезникову, загиблу під час вибуху будинку в грудні минулого року, ми пригадаємо інших колег», – говорять організатори.

5 липня пройде бал-маскарад. Наприкінці вечора виберуть короля і королеву балу.

6 липня буде організований фестивальний експеримент без репетицій «Театральна окрошка».

Ввечері 7 липня відбудеться церемонія закриття фестивалю, нагородження і гала-концерт кращих номерів. Крім того, буде вручена премія Олега Пермякова в області театрального мистецтва.