Екскурсійний автобус згорів у Криму

Автобус, який перевозив 19 екскурсантів, згорів на трасі Судак-Алушта в Криму, люди не постраждали.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, попередня причина пожежі - замикання електропроводки в моторному відсіку.

«Автобус вогнем знищений повністю», - мовиться у повідомленні.

Збитки встановлюються.

Власником автобуса є приватне підприємство з міста Павлоград (Україна).