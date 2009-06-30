Екскурсійний автобус згорів у Криму
11:28, 30 червня 2009Крым
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Потерпілих немає
Автобус, який перевозив 19 екскурсантів, згорів на трасі Судак-Алушта в Криму, люди не постраждали.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, попередня причина пожежі - замикання електропроводки в моторному відсіку.
«Автобус вогнем знищений повністю», - мовиться у повідомленні.
Збитки встановлюються.
Власником автобуса є приватне підприємство з міста Павлоград (Україна).
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