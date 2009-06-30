У Криму розбилися відпочивальники з Дніпропетровської області

Машина з мешканцями Дніпропетровської області врізалася в дерево в Криму: одна людина загинула, ще три, у тому числі дитина, отримали травми.

Як повідомили в прес-службі Державтоінспекції Криму, аварія сталася напередодні в Роздольненському районі на заході півострови.

Водій Subaru Forester виїхав за межі проїжджої частини, автомобіль наїхав на дерево.

Загинула пасажирка, 1980 року народження, проживала в Дніпропетровську.

У водія – жителя Дніпропетровська, 1977 року народження – закрита черепно-мозкова травма і перелом ребер, у пасажирки авто – дівчини з Дніпропетровська, 2004 року народження, – травма живота, розрив внутрішніх органів. У ще одного пасажира – жителя Дніпродзержинська, 1979 року народження, – відкрита черепно-мозкова травма, скальпована рана голови, забій хребта.