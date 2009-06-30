Зливи знову підтопили будинки

Зливи вдруге за останні кілька днів підтопили будинки в Роздольненському районі на заході Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, увечері в понеділок до рятувальників надійшло повідомлення про часткове підтоплення сіл Каштанівка, Чехове, Березівка. Для з`ясування ситуації виїхала мобільна група.

За даними МНС, у селі Каштанівка виявлено часткове підтоплення садиб і городів.

У селі Чехове підтоплені 11 житлових будинків і магазин. «Підтоплення сталося через неправильну роботу дренажної системи, яка знаходиться на півдні села під автотрасою», - зазначається в повідомленні. На момент перевірки рятувальників вода повністю зійшла з будинків, інформує МНС.

У селі Березівка виявлено часткове підтоплення 8 житлових будинків. «Підтоплення сталося через забруднення дренажних і зливопропускних каналів. Вони не прочищалися впродовж тривалого часу», - сказано в повідомленні.

На сьогодні в Криму знову оголошено штормове попередження. Очікуються сильні зливи, гроза, град і шквалистий вітер 15-20 м за секунду.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня внаслідок зливових дощів з градом сталося часткове підтоплення ряду населених пунктів Роздольненського району, пошкоджені посіви зернових, загинули дрібні тварини і кури. Жертв серед населення немає.

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Роздольненський район, 26 червня.

Фото Олексія Сувірова/ УНІАН