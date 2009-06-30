Mercedes задавив лежачу людину

12:12, 30 червня 2009
Крым
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Нічна аварія в Криму

Лежача на дорозі людина загинула в результаті наїзду автомобіля Mercedes-Benz на трасі Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч у Криму. 

Як повідомляє прес-служба Державтоінспекції Криму, інцидент стався в Феодосійському регіоні півострова вночі 29 червня. 

За даними ДАІ, за кермом «Мерседеса» знаходився житель Феодосії, 1984 року народження. 

Особа загиблого встановлюється.  

У повідомленні Державтоінспекції не уточнюється, чому людина лежала на дорозі.

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