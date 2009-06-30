Mercedes задавив лежачу людину

Лежача на дорозі людина загинула в результаті наїзду автомобіля Mercedes-Benz на трасі Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч у Криму.

Як повідомляє прес-служба Державтоінспекції Криму, інцидент стався в Феодосійському регіоні півострова вночі 29 червня.

За даними ДАІ, за кермом «Мерседеса» знаходився житель Феодосії, 1984 року народження.

Особа загиблого встановлюється.

У повідомленні Державтоінспекції не уточнюється, чому людина лежала на дорозі.