Мери проситимуть у Ющенка новий Бюджетний кодекс

Асоціація міст України проситиме Президента України підписати нову редакцію Бюджетного кодексу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив віце-президент Асоціації міст України і громад з виконавчої роботи Мирослав ПІТЦИК.

Він зазначив, що, згідно зі змінами до Бюджетного кодексу, проведений перерозподіл існуючих податкових надходжень на користь територіальних громад, які тепер можуть використовувати більший ресурс для виконання своїх функцій.

«Відбувся перерозподіл державного пирога на користь місцевих бюджетів, тобто органи місцевого самоврядування збільшили можливості витрат свого бюджету вдвічі», - повідомив М.ПІТЦИК.

Крім того, за його словами, з ухваленням змін до Бюджетного кодексу вдалося усунути посередників в особі районної і обласної влади при формуванні бюджетів невеликих міст і сіл.

«Ми позбавилися посередників, які на свій розсуд могли коректувати бюджети малих міст і сіл», - сказав М.ПІТЦИК.

Серед інших позитивних змін він назвав переведення на утримання за рахунок доходів держави позашкільної освіти, пожежної охорони, а також закладів реабілітації хворих дітей.

Також М.ПІТЦИК вважає правильним введення механізму стимулювання органів місцевого самоврядування до наповнення місцевих бюджетів шляхом зарахування до бюджету розвитку 50% надпланових надходжень загальнодержавних податків і зборів.

Крім того, вводиться новий порядок повернення заборгованості НАК «Нафтогаз України», згідно з яким комунальні підприємства самостійно одержують позику «Ощадбанку», підписуючи типову угоду, затверджену урядом. При цьому уряд бере на себе зобов`язання впродовж трьох років передбачати в наступних бюджетах відповідні ресурси для погашення цієї позики і компенсує 50% витрат з її обслуговування.

У той же час М.ПІТЦИК зазначив, що нова редакція Бюджетного кодексу недоконала і має ряд недоліків, серед яких він назвав зарахування податку з доходів фізичних осіб за місцем проживання, а також отримання містами районного значення 15% податку з доходів фізичних осіб при формуванні бюджету розвитку, тоді як міста обласного значення, у тому числі й невеликі, залишаються позбавленими права на розвиток.

У цілому ж, на думку М.ПІТЦИКА, зміни до Бюджетного кодексу несуть більше позитивів, ніж негативів і, таким чином, Асоціація міст України проситиме Президента підписати цей документ.

Він також наголосив, що всі зміни до Бюджетного кодексу будуть враховані при формуванні бюджетів на 2010 рік.

«Якби ці норми вступали в силу зараз, то потрібно було б переглядати цей бюджет, а оскільки норми вступають і принципи формування бюджету з 1 січня - не всі, але більшість норм - то бюджет, якраз який буде сформований цього року за новими принципами, він дійсно почне функціонувати з 1 січня, - зазначив М.ПІТЦИК. – Норма, яка нас не влаштовувала щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб за місцем проживання, вона вступає в силу з 2011 року, можливий варіант, що її переглянуть».

23 червня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). «За» проголосували 232 народних депутати з 436, зареєстрованих у залі. Цим законом передбачений формульний розрахунок трансфертів прямих взаємин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, які існують сьогодні.

Під час доповіді заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ зазначив, що тепер «будуватимемо відносини безпосередньо, тобто безпосередньо з державного бюджету здійснюватиметься перерахування міжбюджетних трансфертів за рішенням Верховної Ради України» в конкретні села, селища і міста.

24 червня перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК повідомив, що в Секретаріаті Президента продовжується вивчення змін до Бюджетного кодексу України.

Висловлюючи свою думку про документ, О.ШЛАПАК зазначив, що у нього є великі побоювання з приводу того, що Мінфін може зіткнутися зі складнощами під час розрахунку місцевих бюджетів, число яких значно збільшується. «Мене особисто хвилює тільки одне: яким чином сьогодні Міністерство фінансів може розрахувати 13 тисяч бюджетів. На мою думку, організаційно вони це завалять, хоча, можливо, я не маю рації. Але якщо в нас величезні проблеми з розрахунком 700 бюджетів, то що робитимуть коли їх буде 13 тисяч?», – сказав О.ШЛАПАК.