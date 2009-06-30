Стихія продовжує тероризувати Крим

У Криму від сильних злив, які пройшли в останні дні, постраждали п`ять районів. Збитки сільгосппідприємств і населення становлять близько 25 млн. грн., передає кореспондент УНІАН.

«П`ять районів постраждало в Криму. Найбільше постраждав Роздольненський район. Дуже постраждали Джанкойський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський райони», - сказав сьогодні журналістам у Сімферополі заступник голови Ради міністрів Криму Микола КОЛІСНІЧЕНКО.

«За нашими підрахунками, збитки склали на сьогоднішній ранок майже 20 млн. грн. плюс додалася вчорашня стихія, ми вважаємо, що там десь буде до 5 млн. грн. збитків, яких здебільшого зазнало населення», - додав віце-прем`єр.

Влада Криму розраховує на допомогу Кабінету міністрів України. «Ми вважаємо, що Кабінет міністрів має прийняти рішення про надання допомоги, адже бюджет Криму таку велику суму не може виплатити. У нас немає таких коштів», - підкреслив М.КОЛІСНІЧЕНКО.