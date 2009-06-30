Ющенко махне до Криму на три дні
17:35, 30 червня 2009Крым
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У програмі - нарада та свято
Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуватиме з робочою поїздкою в Криму 3-5 липня.
"Мета – вивчення на місці комплексу питань щодо соціально-економічної ситуації, перспективи розвитку регіону", – повідомляє прес-служба глави держави.
Крім того, Президент планує ознайомити кримчан з розробленим ним проектом Конституції України.
Планується, що 3 липня в Криму ЮЩЕНКО проведе нараду щодо розвитку інвестиційних проектів у регіоні. Її транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, 5 канал та НРКУ.
5 липня у Севастополі глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України.
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