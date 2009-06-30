Ющенко махне до Криму на три дні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуватиме з робочою поїздкою в Криму 3-5 липня.

"Мета – вивчення на місці комплексу питань щодо соціально-економічної ситуації, перспективи розвитку регіону", – повідомляє прес-служба глави держави.

Крім того, Президент планує ознайомити кримчан з розробленим ним проектом Конституції України.

Планується, що 3 липня в Криму ЮЩЕНКО проведе нараду щодо розвитку інвестиційних проектів у регіоні. Її транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, 5 канал та НРКУ.

5 липня у Севастополі глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України.