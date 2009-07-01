9 міні-готелів описали в Криму

Майно дев`яти міні-готелів, що працювали з порушеннями, описали співробітники податкової міліції Криму з початку проведення операції «Курорт-2009».

В рамках операції було проведено 13 перевірок дотримання податкового законодавства у сфері готельного бізнесу.

Зокрема, днями податківці описали майно триповерхових готелів на 15 номерів і 26 номерів в Ялті і селі Героєвське відповідно. Вони працювали без необхідних документів, відзначила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.

Документи будуть передані до суду для ухвалення рішення.

Операція «Курорт-2009» стартувала в червні.