9 міні-готелів описали в Криму
10:38, 01 липня 2009Крым
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Триває операція «Курорт-2009»
Майно дев`яти міні-готелів, що працювали з порушеннями, описали співробітники податкової міліції Криму з початку проведення операції «Курорт-2009».
В рамках операції було проведено 13 перевірок дотримання податкового законодавства у сфері готельного бізнесу.
Зокрема, днями податківці описали майно триповерхових готелів на 15 номерів і 26 номерів в Ялті і селі Героєвське відповідно. Вони працювали без необхідних документів, відзначила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.
Документи будуть передані до суду для ухвалення рішення.
Операція «Курорт-2009» стартувала в червні.
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