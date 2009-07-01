9 міні-готелів описали в Криму

10:38, 01 липня 2009
Крым
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Триває операція «Курорт-2009»

Майно дев`яти міні-готелів, що працювали з порушеннями, описали співробітники податкової міліції Криму з початку проведення операції «Курорт-2009». 

В рамках операції було проведено 13 перевірок дотримання податкового законодавства у сфері готельного бізнесу.  

Зокрема, днями податківці описали майно триповерхових готелів на 15 номерів і 26 номерів в Ялті і селі Героєвське відповідно. Вони працювали без необхідних документів, відзначила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму. 

Документи будуть передані до суду для ухвалення рішення. 

Операція «Курорт-2009» стартувала в червні.

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