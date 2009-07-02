Україна вимагає від Росії маяки

Україна закликає російську сторону без зволікань повернути усе належне їй навігаційно-гідрографічне майно, що незаконно використовується Чорноморським флотом Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, текст якої переданий УНІАН.

В Міністерстві нагадали, що 16 червня військовослужбовці ЧФ РФ перешкодили судовим виконавцям Державної виконавчої служби України реалізувати рішення Господарського суду Херсонської області про повернення Україні радіонавігаційної станції “Марс-75” у місті Генічеськ.

В МЗС наголошують, що російська сторона в черговий раз проігнорувала рішення Госпсуду Херсонської області, що суперечить нормам міжнародного права та законодавства України, а також двосторонній угоді про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

В міністерстві нагадують, що об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства, у тому числі станція “Марс-75”, є державною власністю України та не підлягають оренді, в користування російській стороні ніколи не передавались.

При цьому в повідомленні зазначається, що відповідно до Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а судові рішення ухвалюються судами іменем України та є обов’язковими до виконання на всій території України.

В МЗС нагадали, що російська сторона, згідно з базовими угодами з питань Чорноморського флоту, взяла на себе зобов’язання дотримуватися законодавства України.

Найближчим часом має бути проведено чергове засідання робочої групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.

В МЗС запевнили, що українська сторона підтверджує свою готовність до укладення угод у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства в Чорному і Азовському морях, як це передбачено Угодою між Україною і РФ про параметри поділу ЧФ від 28 травня 1997 року.