Єдиний підводний човен України до кінця року вийде на випробування

Командування Військово-Морських Сил України розраховує, що підводний човен «Запоріжжя» на кінець року вийде на ходові випробування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Зараз він (човен) вдруге знаходиться в доку. Ремонтні роботи на човні проведені на 80%. Фінансування, яке було надане Міністерством оборони, поки що йде без зриву», - зазначив І.ТЕНЮХ.

Але, додав він, «для завершення ремонту необхідна деяка значна сума. «Необхідно ще буде здійснити завантаження акумуляторних батарей, провести ходові випробування», - сказав командувач.

За словами адмірала, «якщо таке фінансування, яке було до травня поточного року, залишиться і надалі, то на кінець року підводний човен «Запоріжжя» вийде на ходові випробування, якщо фінансування буде меншим, то тоді, звичайно, одразу ж будуть перенесені терміни».

«Ми будемо намагатися зробити все, щоб завершити вже остаточно ремонтні роботи на «Запоріжжі» і приступити до ходових випробовувань», - наголосив командувач.