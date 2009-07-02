Тимошенко виділила 11,5 млн. для подолання наслідків стихії у Криму

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 11,5 млн. грн. для подолання наслідків стихії у Криму.

Ці кошти Міністерство праці та соціальної політики отримає 3 липня, повідомила його прес-служба.

Спеціальна комісія буде працювати над формуванням списків осіб, які постраждали 25-29 червня. «Вся сума оголошених урядом Криму збитків, а вона становить 11,5 млн. грн., буде виплачена постраждалим у найкоротші строки», - наголосила міністр праці Людмила ДЕНІСОВА.

При виникненні питань стосовно виплати компенсації можна телефонувати на безкоштовну «гарячу лінію» міністерства: 8-800-507-30-90.

Як повідомлялось, 30 червня заступник голови Ради міністрів Криму Микола КОЛІСНІЧЕНКО заявив, що в автономії від сильних злив постраждали п`ять районів. Збитки сільгосппідприємств і населення становлять близько 25 млн. грн.